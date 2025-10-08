Ставший патриотом Гордон объяснил наличие паспорта США

Журналист пытался отказаться от документа, но столкнулся с трудностями

Телеведущий Александр Гордон признался, что из-за своей политической позиции он подумывал отказаться от американского паспорта, однако сделать это не смог. Оказалось, что правовая система Штатов предусматривает крайне неприятный механизм лишения гражданства по собственному желанию.

По словам знаменитости, перестать быть американским гражданином очень трудно, поскольку власти установили специальный exit tax – налог на выход.

"То есть, если хочешь выйти, заплати. Вы не поверите сколько. Они оценивают все имущество, что у тебя есть: и банковские счета, и недвижимость, и автомобили, все. И требует 30% отдать им", – рассказал Гордон.

При этом в течение последующих пяти лет человека дополнительно обязывают платить налоги в США. Журналист признался, что сперва даже приступил к процедуре, но когда узнал про все подводные камни, решил оставить все как есть – все же на государственный пост он не метит, поэтому наличие американского паспорта ему не мешает.

Александр отметил, что в Штатах у него осталась дочь, с которой он практически не общается. Их отношения совсем испортились после 2022 года из-за разных политических взглядов. Наследницу он называет "либеральной американкой", а себя "закостенелым подчинником", поэтому и точек соприкосновения у них нет.