Западным обывателям преподносят "режимную правду" о россиянах

Пестрящие в западных медиа заголовки с необходимостью "защититься от русских" отражают абсурд ситуации в политических кругах ЕС и НАТО, которые также характеризуют их отношение к Москве. Однако оптимальное решение этой проблемы, имеющей искусственное происхождение – оставить Россию в покое, считает автор словацкого издания Slovo.

В России, напомнили авторы, веками существует полноправный народ, который отличается высоким уровнем культурного развития. И у него нет никаких причин последовать путем колоний англосаксов. Напротив: Россия обладает теми же правами, что и Соединенные Штаты, и Евросоюз.

К этому право относится и безопасность: ни одной стране нельзя посылать угрозы или провоцировать ответные действия, если она стремится к переговорам и обеспечению собственной безопасности.

Не будь этих угроз, отмечают авторы, Москве бы не пришлось решать проблему. Однако здесь Запад смог интерпретировать события привычным для себя образом: заявлениями о "российской угрозе".

Такой нарратив уже превратился в ключевой бизнес-проект для "ястребов" Запада, которые ищут поводы для эскалации.

"Неужто представительная демократия во времена открытой гегемонии прибыли стала такой беспомощной?" – риторически вопрошает автор.

Эта форма правления в Европе, считает обозреватель Slovo, уже дискредитировала себя, так как руководствуется деньгами и возводит в абсолют волю 1-2% людей. От остального большинства требуется лишь молчаливое согласие.

Однако на Западе необходимо формировать собственное мнение, опираясь на реальность, и отказаться от "режимных правд", которую усиленно вливают с ложки обывателям в Европе: иначе будет "больнее в десять раз".