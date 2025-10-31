В Москве напомнили, кто первым вышел из договора ДРСМД

Москва аргументированно отмела все претензии Вашингтона по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Москве напомнили, что напрочь разбили все доводы американцев.

"Если вы помните эту историю, тогда действительно американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона весьма аргументированно все эти претензии разбила", – подчеркнул голос Кремля.

Напомним, в 2018 году Штаты обвинили Россию, заявив, что та якобы нарушила обязательства по договору из-за испытаний "запретной" крылатой ракеты 9М729, дальность полёта которой якобы превысила 500 км.

Москва отвергла обвинения. В начале 2019 года Минобороны вместе с МИД пригласили иностранных военных атташе и СМИ на брифинг, впервые раскрыв ряд характеристик 9М729. Ни представители США, ни их союзники по НАТО на показе не присутствовали.

9М729 – модицифицированная 9М728. Разработка имеет большую длину, чем у предшественника (более чем на 50 см). Дальность полета – 480 км.

Американцы требовали уничтожения пусковой установки вместе с ракетами, использовав отказ идеологического противника как повод для приостановки участия в соглашении с последующим выходом из него.

В ответ на эти меры Россия обвинила Штаты в размещении на территории ЕС комплексов ПРО Aegis Ashore спусковыми установками Мк 41, позволяющими реализовать запуск многоцелевых дозвуковых ракет "Томагавк". В том же году РФ официально покинула ДРСМД.

Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев заявлял, что Россия готова задействовать "Орешники", "Искандеры" и "Кинжалы" в случае удара ВСУ дальнобойными ракетами. Это и станет "ошеломляющим" ответом, анонсированным главой государства Владимиром Путиным.