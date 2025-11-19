Минобороны Британии обратилось с посланием к Путину из-за корабля "Янтарь"

"Корабль-шпион" из России вызвал истерику у британского министра обороны
Фото: mil.ru/commons.wikimedia.org
В Лондоне обвинил экипаж судна в использовании лазеров против пилотов королевских ВВС

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили обвинил команду российского океанографичесокго исследовательского судна "Янтарь" в применении лазера, заявив, что те якобы направляют лучи на пилотов королевских ВВС.

Хили обратился к РФ и к президенту страны Владимиру Путину, заявив, что Лондон "видит и знает", что те делают. И при продвижении судна на юг в ближайшие дни королевство "будет готово".

Хили утверждает, что речь идет о повторном появлении корабля у территориальных вод Великобритании в 2025 году. И подобные маневры являются, с его слов, ощутимым риском для инфраструктуры королевства и ее союзников.  Доказательств применения лазера глава Минобороны королевства не привел.

Глава иностранного оборонного ведомства заявил, что судно якобы действует в рамках программы, которая разработана с учетом возможностей наблюдения в мирное время и "осуществления диверсий в условиях конфликта".

Как уточняет РИА "Новости", Хили уже заявлял, что "Янтарь" якобы является шпионским судном, которое занимается сбором разведывательных данных и картированием подводной инфраструктуры Британии. Позднее посольство РФ в Лондоне заявило о вымышленности этих обвинений, под предлогом которых британская сторона наращивает силы в Балтийском и Северном морях.

Источник: Independent
