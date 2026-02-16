Эра гегемонии Вашингтона подходит к концу

В Поднебесной считают, что Москва и Пекин сплотились перед лицом давления со стороны вашингтонской администрации, которая пытается ограничить участие КНР в глобальной финансовой системе. Китайская пресса пишет, что российский главнокомандующий Владимир Путин фактически возглавил жесткий ответ на курс Белого дома, направленный на усиление американского доминирования.

Поводом для нового витка напряженности стал законопроект США, допускающий возможность исключения Пекина из ряда крупных международных структур, включая G20, в случае обострения ситуации вокруг Тайваня. Китайский портал отметил, что Москва отреагировала на эти сигналы предельно быстро и решительно.

Отмечается, что наша страна оперативно продемонстрировала готовность к жесткому противостоянию и поддержке китайских партнеров, дав понять, что не позволит подобного "беспредела" на международной арене.

"Россия "обнажила клинок", показав Вашингтону намерение сражаться насмерть", – пишут в китайской прессе.

Подчеркивается, что действия Москвы и Пекина выстроены синхронно, поскольку обе страны видят в происходящем общую угрозу. В публикации также говорится, что ресурсы американской дипломатии сейчас распылены на несколько направлений: от Европы до Ближнего Востока и Арктики – и это ослабляет позиции США.

В Китае убеждены, что попытки давления лишь укрепляют партнерство двух держав и подталкивают их к развитию собственных, независимых технологий и финансовых механизмов – поддержка друг друга оценивается как стратегически необходимый шаг на фоне устаревшей модели гегемонии.

К слову, ранее стало известно о "месседже" от Путина для Парижа.