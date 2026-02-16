РФ начала контратаку против антикитайских действий США – NetEase

Путин "обнажил клинок": в Китае раскрыли ответ Москвы на наглый ход США
Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента России / wikimedia.org
Эра гегемонии Вашингтона подходит к концу

В Поднебесной считают, что Москва и Пекин сплотились перед лицом давления со стороны вашингтонской администрации, которая пытается ограничить участие КНР в глобальной финансовой системе. Китайская пресса пишет, что российский главнокомандующий Владимир Путин фактически возглавил жесткий ответ на курс Белого дома, направленный на усиление американского доминирования.

Поводом для нового витка напряженности стал законопроект США, допускающий возможность исключения Пекина из ряда крупных международных структур, включая G20, в случае обострения ситуации вокруг Тайваня. Китайский портал отметил, что Москва отреагировала на эти сигналы предельно быстро и решительно.

Отмечается, что наша страна оперативно продемонстрировала готовность к жесткому противостоянию и поддержке китайских партнеров, дав понять, что не позволит подобного "беспредела" на международной арене.

"Россия "обнажила клинок", показав Вашингтону намерение сражаться насмерть", – пишут в китайской прессе.

Подчеркивается, что действия Москвы и Пекина выстроены синхронно, поскольку обе страны видят в происходящем общую угрозу. В публикации также говорится, что ресурсы американской дипломатии сейчас распылены на несколько направлений: от Европы до Ближнего Востока и Арктики – и это ослабляет позиции США.

В Китае убеждены, что попытки давления лишь укрепляют партнерство двух держав и подталкивают их к развитию собственных, независимых технологий и финансовых механизмов – поддержка друг друга оценивается как стратегически необходимый шаг на фоне устаревшей модели гегемонии.

К слову, ранее стало известно о "месседже" от Путина для Парижа.

Источник: NetEase ✓ Надежный источник
По теме

Премьер Дании жутко опозорилась в Европе после слов об ударах по России

Еврочиновницу причислили к "сумасшедшим, провоцирующим новую мировую войну"

Эстонский министр начал открыто угрожать России войной на ее территории

Глава МИД страны заявил, что все разговоры об уязвимости Таллина - "фейкньюс"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей