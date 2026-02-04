Трамп заявил, что Путин сдержал слово по энергетическому перемирию с Украиной

Белый дом подвел итоги достигнутого соглашения

Россия сдержала слово в вопросе энергетического перемирия сроком на неделю. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, назвавший такой шаг со стороны Кремля "значительным".

Президент США добавил, что разговаривал с главой РФ Владимиром Путиным. Однако детали и время разговора уточнять не стал. 29 января Трамп сообщил в ходе совещания в Белом доме, что лично попросил российского лидера приостановить удары по энергетике противника из-за сильных морозов.

По его словам, Путин дал согласие. Спустя день РФ приостановила удары по Украине, уточнил Трамп на следующие сутки.

"Он [Владимир Путин] сдержал свое слово в этой части", – отметил американский президент.

При этом Москва не подтверждала информацию о соответствующем "перемирии". Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что РФ не дает комментариев о "перемирии", которое якобы было достигнуто с Киевом, а также "переговорах" на эту тему.

В Москве при этом отмечали, что пошли навстречу Трампу, согласившись временно прекратить огонь до 1 февраля.