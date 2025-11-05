Кремль пообещал ответ на ядерные испытания США

Путин предупредил Запад об "адекватных действиях"

Москва вынужденно примет встречные меры, если страны-участники ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) решатся на проведение ядерных испытаний, сообщил российский лидер Владимир Путин на совещании Совфеда.

Российский лидер напомнил, что предупреждал об этом Штаты и остальных участников соглашений во время посланию парламенту в 2023 году.

Путин пообещал, что в таком случае российская сторона ответит "адекватными действиями".

Глава государства поручил министерству иностранных дел, Минобороны и спецслужбам подготовить предложения, которые будут отображать целесообразность подготовки к соответствующим испытаниям.

Путин также обратил внимание, что Москва, как и прежде, твердо выполняет свои обязательства в рамках договора.

В ходе совещания глава оборонного ведомства Андрей Белоусов выступил с предложением о старте подготовки к ядерным испытаниям, которые призваны стать ответом на аналогичные испытания Соединенных Штатов.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение о проведении ядерных испытаний "на равных" с государствами, которые якобы имеют такие программы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала от Вашингтона разъяснений касательно испытаний.