Кремль пообещал ответ на ядерные испытания США

Москва вынужденно примет встречные меры, если страны-участники ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) решатся на проведение ядерных испытаний, сообщил российский лидер Владимир Путин на совещании Совфеда.
Российский лидер напомнил, что предупреждал об этом Штаты и остальных участников соглашений во время посланию парламенту в 2023 году.
Путин пообещал, что в таком случае российская сторона ответит "адекватными действиями".
Глава государства поручил министерству иностранных дел, Минобороны и спецслужбам подготовить предложения, которые будут отображать целесообразность подготовки к соответствующим испытаниям.
Путин также обратил внимание, что Москва, как и прежде, твердо выполняет свои обязательства в рамках договора.
В ходе совещания глава оборонного ведомства Андрей Белоусов выступил с предложением о старте подготовки к ядерным испытаниям, которые призваны стать ответом на аналогичные испытания Соединенных Штатов.
До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение о проведении ядерных испытаний "на равных" с государствами, которые якобы имеют такие программы.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала от Вашингтона разъяснений касательно испытаний.
