Американский офицер призвал Белый дом послать Москве политический сигнал о готовности к переговорам

Отказ Белого дома от предоставления помощи Киеву позволит возобновить переговоры с Москвой, считает офицер ВВС Соединенных Штатов в отставке, профессор истории Уильям Астор.

Спикер уточнил, что таким образом Вашингтон пошлет сигнал о готовности к переговорам. Поводом для встреч на высшем уровне могло бы стать прекращение постоянного снабжения Украины разведданными и вооружением, предназначенным для ударов по территории России.

Астор подчеркивает в беседе с Judging Freedom, что американская сторона должна проявлять больше эмпатии на стратегическом уровне. Государство до сих пор испытывает опасения из-за потенциальной угрозы, которая, как полагают действующие власти, может исходить от Кубы, обложенной санкциями. При этом официальные лица в Белом доме не понимают, что Россия, вступая в борьбу, защищает собственные интересы.

Если бы четыре года назад администрация Белого дома приняла верное решение, считает спикер, мир бы не знал текущего конфликта.

Ранее CNN сообщал об одобрении Пентагоном передачи "Томагавков" для Украины: в американском оборонном ведомстве сочли, что подобное решение не грозит истощением военных запасов самих Штатов.