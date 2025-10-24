Американцы продолжают играть двойную игру

Представители Вашингтона отказались поддержать заявление Украины, в котором Россию обвиняли в нарушении Устава ООН. Это не первый раз, когда американская делегация идет на такой шаг после прихода Дональда Трампа к власти – при Джо Байдене все антироссийские резолюции находили одобрение со стороны США.

В документе сказано, что российская сторона "ведет ничем не спровоцированную войну против Украины", а также наносит оскорбление всей Организации объединенных наций тем, что созывает Совбез о ее будущем.

По данным РИА "Новости", такое заявление поддержали более 40 стран. Среди них практически все государства ЕС, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и другие. Однако США в списке не оказалось, что стало неожиданным шагом со стороны американских представителей.

Напомним, ранее стало известно, что Москва намерена запустить процесс выбора нового генсека ООН. Это произошло после заявления Владимира Путина, что в организации накопилось много проблем, но пока лучшей альтернативы ей не придумали. По словам российского лидера, на данный момент это самое успешное международное объединение. Вместе с этим он выразил мнение, что структуру и органы управления ООН надо привести в соответствие с ролью стран мирового большинства.