Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Российская Федерация намерена использовать свое октябрьское председательство в Совбезе ООН, чтобы сдвинуть с места вопрос о выборе нового генерального секретаря. Об этом заявил постпред при организации Василий Небензя, отметив, что Москва планирует запустить процесс формирования этой инициативы.
Он подчеркнул, что речь идет о начале процедур, но необязательно о немедленном появлении в октябре необходимого для старта процесса совместного письма от Совбеза и Генассамблеи. Дипломат напомнил, что в прошлый раз документ приготовили только к декабрю, так что сроки могут сдвигаться.
Сейчас пост генсека занимает Антониу Гутерриш, и ему пришло время передавать полномочия преемнику.
Известный российский дипломат также сообщил о своей первой встрече с новым постпредом США Майком Уолтцем. По его словам, беседа оказалась конструктивной, и он почувствовал, что взаимопонимание с этим человеком возможно.
К слову, ранее на Западе прозвучало грозное заявление о Третьей мировой войне.
Политики серьезно рассорились
По его мнению, таланты нужны Родине даже в большей степени, чем Западу