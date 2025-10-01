Москва намерена запустить процесс выбора нового генсека ООН

Москва заявила о выборе нового генсека ООН
Василий Небензя. Кадр: YouTube
Российская сторона выступила с заявлением

Российская Федерация намерена использовать свое октябрьское председательство в Совбезе ООН, чтобы сдвинуть с места вопрос о выборе нового генерального секретаря. Об этом заявил постпред при организации Василий Небензя, отметив, что Москва планирует запустить процесс формирования этой инициативы.

Он подчеркнул, что речь идет о начале процедур, но необязательно о немедленном появлении в октябре необходимого для старта процесса совместного письма от Совбеза и Генассамблеи. Дипломат напомнил, что в прошлый раз документ приготовили только к декабрю, так что сроки могут сдвигаться.

Сейчас пост генсека занимает Антониу Гутерриш, и ему пришло время передавать полномочия преемнику.

Известный российский дипломат также сообщил о своей первой встрече с новым постпредом США Майком Уолтцем. По его словам, беседа оказалась конструктивной, и он почувствовал, что взаимопонимание с этим человеком возможно.

К слову, ранее на Западе прозвучало грозное заявление о Третьей мировой войне.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
