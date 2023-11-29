Выступил и покаялся: что известно о возвращении Серебрякова

Выступил и покаялся: что известно о возвращении Серебрякова
Алексей Серебряков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Приехавший после десяти лет жизни за рубежом актер осознал ошибки и объяснил свою позицию

Алексей Серебряков в 2012 году перебрался в Канаду и несколько раз резко высказывался о родной стране. В частности, он заявлял, что "в России невозможно защитить детей от хамства и агрессии". Однако позже киноактер изменил свое мнение и вернулся на Родину. Заслуженный артист РФ Алексей Огурцов в проекте "Так сказать" рассказал, что обсуждал с Серебряковым ситуацию и предложил ему покаяться. Алексей прислушался и объяснил свою позицию, уточнив, что его просто не так поняли.

Теперь Алексей Серебряков снова живет в России и занимается волонерством, помогая собакам Донецка и Луганска, оставшихся без дома и хозяев. Огурцов рассказал, что звезда фильмов "Левиафан" и "Брестская крепость" привозит животных в свои приюты. Сам Серебряков не особо охотно общается с журналистами, однако благодаря друзьям о его поступках становится известно широкой публике.

Так, например, некоторое время назад в блоге Николая Расторгуева появился видеоролик, на котором Серебряков эмоционально пересказал историю пострадавшей от обстрела донецкой девочки. Позже лидер группы "Любэ" рассказывал о сотрудничестве актера с фондом "Доктор Лиза".

Ранее мы писали, что Андрей Кончаловский дважды не угадал, пригласив Алексея Серебрякова на роль, не подходящую ему по характеру и эмоциональности.

Источник: RUTUBE ✓ Надежный источник
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