Как Кончаловский подставил Серебрякова: два темных пятна в кинокарьере

Как Кончаловский подставил Серебрякова: два темных пятна в кинокарьере
Алексей Серебряков. Фото: Anton Belitsky/Russian Look globallookpress.com
Провалы случаются даже у выдающихся талантов

Киноактер Алексей Серебряков, несмотря на ряд его резких высказываний, в том числе и в адрес России, был и остается талантливым и ярким человеком. Однако и в его послужном списке есть две строчки, которые вполне можно назвать ложками дегтя в бочке меда.

В нашей стране Серебрякова по-прежнему обожают фанаты, которые с удовольствием пересматривают лучшие ленты с участием незаурядного артиста.  Кинокритик Александр Шпагин уверен, что исполнитель ролей в фильмах "Брестская крепость", "Девятая рота" и сериале "Бандитский Петербург" лишь дважды катастрофически проваливался, не справившись с ролями, которые играл. Но вина в этом провале не его.

Шпагин считает, что ответственность в обоих случаях полностью лежит на Андрее Кончаловском: он зря приглашал актера на эти роли, ведь совершенно очевидно, что это совершенно не амплуа Серебрякова. Мэтр промахнулся с фильмом "Глянец" и спектаклем "Чайка". Обе эти роли совершенно не подходят Алексею Серебрякову, уверен критик.

"Совершенное непопадание! Не его роль совершенно, нет никакого трагизма", – возмущался неудачным выбором исполнителя критик.

Напомним, Алексей Серебряков уехал в Канаду еще в 2012 году. Причиной отъезда он назвал неблагоприятную социальную обстановку в стране. Однако в 2021 году актер вернулся на Родину и занялся благотворительностью.

Источник: Телеграм-канал "Blitz" ✓ Надежный источник
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