"Ждет распад": всплыли новые слова Серебрякова о России

Артисту до сих пор припоминают скандальное высказывание

Актер Алексей Серебряков не скрывает своих политических взглядов и отношения к российскому народу в целом. Несколько лет назад он дал скандальное интервью, в котором назвал национальной идеей "силу, наглость и хамство". Теперь же всплывают новые слова, сказанные им о России.

Знаменитость утверждал, что будущее у родной страны печальное. По его словам, ситуация внутри катастрофическая из-за тотальной лени населения, которое не хочет контролировать собственную жизнь.

Серебряков заявлял, что платит в России огромные налоги, значительная часть из которых якобы идет на создание "снарядов для убийства людей".

"Мы сделали один шаг вперед. Сейчас сделали три шага назад. Я уже не говорю о том, что сомневаюсь, что Россия будет в том виде, в каком она сейчас существует. <...> Что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем полный распад. И будущее России мне представляется более чем сомнительным",

– подытожил он.