Не учат текст и не чистят зубы: что больше всего раздражает Асмус в актерах

Артистка поделилась минусами своей работы и призналась, что ненавидит в ней больше всего

Актерская профессия содержит немало приятного и негативного разом. Кому-то не нравится постоянно разъезжать, кто-то не готов терпеть на себе килограммы грима и менять внешность, или учить наизусть километры текстов. Кристина Асмус на своей странице в соцсетях рассказала, что лично ее отталкивает в любимой работе.

Самое нелюбимое для нее – работать в ночную смену. В ее личном антирейтинге состоят также халтурное поведение актеров и наплевательское, часто бестактное поведение коллег или съемочной группы.

Она поведала, как неприятно, когда актер выкладывается на полную, раскрывая душу в репетиции или съемке сцены, а неподалеку кто-то демонстрирует полное пренебрежение чужими стараниями – например, жует бутерброд. Это как удар для живущего в этот момент ролью артиста, считает Кристина.

Раздражает Асмус и манера киношников конкретизировать персонажей при рассказе унизительных историй, называя фамилии. И это еще не все.

Актер – не монах-отшельник, ему приходится постоянно взаимодействовать с коллегами по съемкам, и это далеко не всегда приносит положительные эмоции, призналась Кристина. Неприятно, когда партнеры "забивают" на подготовку к съемкам, например, не считая нужным выучить текст.

Еще менее приятно пренебрежение простейшими правилами гигиены. Целоваться в кадре с человеком, у которого воняет изо рта – то еще испытание, заверила актриса.

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