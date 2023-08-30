"Идиоты": 86-летний Назаров высказался о судьбе предавших Россию актеров

"Идиоты": 86-летний Назаров высказался о судьбе предавших Россию актеров
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Почему изменники поливают матушку-Россию помоями

Юрий Назаров стал гостем Второго Открытого кинофестиваля "Волгоградский факел". Он – из тех актеров, кто остался верен своей Отчизне. И не понимает предателей. В чем откровенно признался корреспонденту "Утро.ру".

"Мир, который себя считает цивилизованным, на самом деле, таковым не является, – уверен актер. – Он всегда врал и продолжает врать. А сейчас пытается запретить русскую культуру, которую французский поэт и философ Поль Валери называл одним из чудес, наряду с древнегреческим эллинизмом и европейским ренессансом". 

Примерно о том же самом накануне сказал Папа Римский Франциск, обращаясь к католической молодежи России: "Вы наследники великой империи – просвещенной, большой культуры и большой человечности". Это вызвало шквал возмущения на Украине.

"Это не Украина говорит, а какие-то придурки! – уверен Назаров. – А про все происходящее могу сказать словами Сталина и Молотова: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!"

Увы, не все артисты думают так же – многие клеймят Россию, уезжают из нее. "Идиоты! – резко высказывается о таких предателях Назаров. – Ведь в мире больше всего несчастий именно от дурости и возникает. А темные актеры, которые не понимают происходящих процессов, просто плохо учились в школе. Им только и остается, что орать да поливать". 

Впрочем, если предатели вернутся в родные пенаты, Россия, по мнению Назарова, их простит. "Наше великодушие и человеколюбие сыграют свою роль и тут", – убежден знакомый по фильмам "Горячий снег" и "Андрей Рублев" актер.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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