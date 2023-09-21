"Шел в профессию не за популярностью": Макаров раскрыл секрет своего успеха на ТВ

"Шел в профессию не за популярностью": Макаров раскрыл секрет своего успеха на ТВ
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Шоумен горит делом своей жизни, не обращая внимания на медийность

Бывший участник КВН-команды "Камызяки", шоумен и музыкальный исполнитель Вячеслав Макаров поведал о своем творческом пути, в котором, как оказалось, не было ничего, кроме целеустремленности и мечты о сцене с самого детства.

В итоге Макаров стал тем, кем и хотел. Желание творить и раскрываться перед публикой привели когда-то неизвестного Славу из Астрахани сначала в "Клуб веселых и находчивых", а затем и в иные творческие сферы. 

Макаров с давних пор ведет популярный телепроект "Маска", а также крупные общероссийские премии. А в самой жизни Вячеслав остается скромным человеком. Как признался корреспонденту "Пятого канала" сам герой – горел не популярностью, а лишь профессией.

"Я это делал, потому что мне это нравилось. Я хочу дарить творчество людям. Я хочу через свое творчество, что-то доносить и, возможно, кого-то отвлечь от чего-то плохого", – признался Макаров.

А не так давно Вячеслав расставил все точки над "i" и раскрыл реальные причины своего ухода из ТНТ, развеяв все домыслы и слухи, ходившие в медиа.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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