Вернувшийся в РФ Серебряков показал американскую внучку

Артист долгое время жил за границей

Актер Алексей Серебряков, пару лет назад вернувшийся в Россию после долгих скитаний за границей, снова оказался в центре внимания – на премьеру мультфильма в Москве он пришел не один. Рядом с ним была его семилетняя внучка Агата, родившаяся в США, и загадочный мальчик, личность которого вызвала интерес у журналистов. Сам артист, как обычно, от комментариев воздержался, лишь улыбнулся фотографам и быстро скрылся в зале.

Агата – дочь приемной дочери Серебрякова Дарьи, которая родила девочку в 2018 году за океаном. Сейчас вся семья, включая Агату, актера, его супругу и двух взрослых приемных сыновей, живет в Москве.

Когда-то Алексей Серебряков уехал в Канаду, резко критиковал российскую действительность и заявлял, что не видит будущего для своих детей в России. Но со временем взгляды актера изменились. Он вернулся, осознав, что его слова были восприняты неправильно, и публично покаялся, объяснив, что никогда не хотел оскорблять свою страну.

Сегодня Серебряков старается не афишировать личную жизнь, но зато активно занимается добрыми делами. Он помогает бездомным животным и часто заявляет, что является убежденным собачником.

К слову, ранее беглый музыкант-иноагент рассказал о том, как ему живется в США.