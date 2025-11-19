Симоньян рассказала о своем состоянии после химиотерапии

В свободное время журналистка постоянно лежит

Маргарита Симоньян откровенно поделилась с публикой о своем состоянии: в настоящее время журналистка проходит лечение после удаления груди. С октября 2025 года она проходит химиотерапию.

Ныне у Маргариты достаточно свободного времени, большую часть из которого она проводит в лежачем положении.

"Маленький бонус химиотерапии", – делится в соцсетях Маргарита, добавив, что у нее "мало сил".

В своем сообщении журналистка решила уделить внимание актрисе Юлии Высоцкой, оценив "Хроники русской революции" Андрея Кончаловского. Музу и супругу режиссера Симоньян считает стройной, естественной, оригинальной и не лишенной обаяния.

"Будь я Кончаловским, влюблялась бы только в таких", – высказалась журналистка.

52-летнюю актрису Маргарита считает для себя примером и "психотерапией", подчеркнув, что не знакома с актрисой – решила похвалить ее просто так.

Ранее журналистка призналась, что узнала о болезни случайно – во время приема у невролога, к которому решила обратиться, приняв недомогания за межреберную невралгию. Новость о раке оказалась для нее неожиданностью.