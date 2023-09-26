Виторган покинул театр из-за устроенной истерики в зале

Виторган покинул театр из-за устроенной истерики в зале
Эммануил Виторган. Фото: Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
Справиться с таким артист не смог

Супруга Эммануила Виторгана Ирина Млодик рассказала в социальных сетях о неудачном походе в театр, на который обратила внимание чуть ли не вся публика в ряду. Дочка расплакалась из-за разбойников на сцене – и успокоить ее ничего не могло.

Семье пришлось покинуть театр еще на втором акте.

"И смех, и грех", – высказалась Ирина в социальных сетях.

Все началось с момента, на котором "нарисовались" переодетые в разбойников актеры. Ребенок заплакал от испуга и никак не хотел успокаиваться, несмотря на тщетные попытки родителей. Никто не знал, как быть – и в итоге Клару увели из театра.

Сестра Этель пыталась втолковать младшей, что разбойники на сцене – ненастоящие. Однако Клара и слышать не хотела, крича, что ей страшно.

Эрдоган женат на Млодик 21 год – актер встретил счастье с женщиной младше него на 23 года. Пара воспитывает двоих детей: пятилетнюю Этель и Клару, которая младше ее на год. Супруга артиста признается, что растить двоих дочек не так просто, однако ей помогают няни.

Ранее "Утро" рассказывало, как сложилась жизнь внука Эммануила.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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