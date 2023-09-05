Сотни миллионов долларов: назван доход самой богатой супермодели мира

Сотни миллионов долларов: назван доход самой богатой супермодели мира
Доллары. Фото: Баранов Владимир/ Globallook Press/ Globallookpress.com
Баснословные гонорары поражают

В Сети опубликован список самых обеспеченных моделей в мире. Среди них есть всенародно любимые известные имена. На первом месте 60-летняя американка Кэти Айрленд, которая заработала 538 миллионов долларов. У манекенщицы есть собственная маркетинговая фирма, которой уже больше 20 лет. 

На втором месте рейтинга самых богатых супермоделей оказались сразу две известные личности – Синди Кроуфорд и Жизель Бюндхен. Их доход оценивается одинаково в 399 миллионов долларов. 

На четвертой позиции рейтинга моделей-богачек обосновалась 68-летняя Иман. Ее доход составил 198 миллионов долларов. На пятом месте 50-летняя Хайди Клум, бросившая модельную карьеру ради телеэкрана. Сделав это, актриса не прогадала и получила за годы работы 159 миллионов долларов дохода. 

Далее в списке идет 59-летняя модели Эль Макферсон. На седьмой позиции модель и бизнесвумен Тайра Бэнкс с доходом 89 миллионов долларов. 53-летняя "черная пантера" Наоми Кэмпбелл заработала 79 миллионов, а Кейт Мосс 69 миллионов.

Ранее "Утро.ру" писало о том, у кого из российских звезд самая большая пенсия. Некоторые из них получают по 95 тысяч рублей в месяц. 

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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