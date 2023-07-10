Больше, чем можно представить: раскрыты баснословные доходы 21-летней Загитовой

Эксперты оценили состояние фигуристки

Алина Загитова стала знаменита на весь мир после победы на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Находясь на пике своей карьеры, спортсменка не упускает возможности заработать. Она не только заключает рекламные контракты, но и принимает участие в различных проектах. Например, фигуристка была ведущей шоу "Ледниковый период".

Публика догадывалась, что Загитова зарабатывает неприлично огромные суммы. Но недавно эксперты посчитали состояние спортсменки, что дает более точное представление о ее доходах. И они больше, чем вы, наверняка, думаете. По данным на июнь 2023 года, состояние Алины составляет пять миллионов долларов (это, согласно текущему курсу, 457,5 миллиона рублей).

На портале allfamousbirthday.com Загитову называют одной из самых богатых фигуристок России. Примечательно, что состояние другой знаменитой фигуристки страны, 23-летней Евгении Медведевой тоже оценивается примерно в пять миллионов долларов (по состоянию на июнь 2023-го).

Кстати, сейчас 21-летняя Алина Загитова занята созданием собственной школы фигурного катания в Казани. Она будет принимать непосредственное участие в работе спортивного заведения: например, отбирать тренерский состав, руководить.