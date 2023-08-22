У кого из российских звезд самая большая пенсия: разброс огромный

Некоторые получают баснословные выплаты

Многие россияне уверены, что звезды живут как у Христа за пазухой. И пенсии у них огромные, и еще доплаты за различные звания. Однако выяснилось, что это не совсем так, и некоторые советские знаменитости едва ли не побираются.

Кто-то действительно получает приличные суммы, а кто-то при десятках лет творческого стажа влачит жалкое существование, ведь пенсия у них меньше чем у уборщиц.

В первую очередь, размер пенсионного довольствия зависит от места проживания. Московские звезды, имеющие звания народных, получают дополнительную прибавку от мэра.

Народный артист России Александр Пашутин объяснил такой огромный разброс. По его словам, в театре работать выгоднее. Сам он долго работал в Театре им. Моссовета, постоянно шли отчисления в Пенсионный фонд. С актерами кино все обстоит иначе. Они задействованы лишь в отдельных проектах, то есть работа это непостоянная. Поэтому и отчисления у них нерегулярные. Сейчас ему 80, и получает он приличные деньги – 95 тысяч рублей, чему несказанно рад.

"Я, когда мне пенсию перечисляют, думаю: батюшки, как замечательно!" – рассказал Пашутин журналистам.

А вот в культурной столице Санкт-Петербурге артисты не жируют. 68-летний актер Виктор Бычков, сыгравший Кузьмича в "Особенностях национальной охоты", получает всего 12500 рублей, хотя трудится с 14 лет. Впрочем, у некоторых московских знаменитостей тоже маленькая пенсия.

Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Людмила Зайцева получает всего 16 тысяч рублей, при этом ей хватает на жизнь. Так что все зависит от запросов.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что ежемесячные доходы вдовы Караченцова Людмилы Поргиной переваливают за сто тысяч рублей.