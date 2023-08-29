Названо имя самой богатой женщины в России

Авторитетный журнал составил рейтинг

В нашей стране проживает немало весьма обеспеченных представительниц прекрасного пола. Авторитетное зарубежное издание Forbes Woman составило список самых богатых россиянок.

Как сообщает информационный ресурс "Радио 1", первое место, как и годом ранее, получила владелица сервиса Wildberries Татьяна Бакальчук.

Телеканал "360" добавляет, что состояние бизнесвумен оценивается в астрономическую сумму в семь миллиардов долларов.

На втором месте расположилась жена ректора Петербургского горного университета Татьяна Литвиненко, на ее счетах 2,8 миллиарда долларов.

Тройку лидерш с результатом в 2,5 миллиарда долларов замкнула Варвара Скоч – наследница партнера российского бизнесмена Алишера Усманова, передает издание "МИР24".

Источник: Forbes Woman ✓ Надежный источник
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