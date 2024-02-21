Гордон устроил публичную взбучку Барановской

Гордон устроил публичную взбучку Барановской
Александр Гордон. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущие часто показывают характер

Тандем популярного ведущего Александра Гордона и его коллеги Юлии Барановской нравится многим зрителям. Звезды отлично ладят и успешно ведут скандальное телешоу "Мужское/Женское". Оба никогда не стесняются критически оценивать поведение гостей программы. Однако разборки случаются и непосредственно между ведущими.

Так, однажды Александр Гордон устроил публичную взбучку своей коллеге. Он не постеснялся отдернуть Барановскую прямо на публике. Обычно звезды показывают свой характер исключительно участникам телепроекта, но не в тот раз.

Стоит отметить, что телешоу пользуется славой одного из самых скандальных проектов. На передаче телеведущие не стесняются поднимать самые острые, а порой и весьма неприличные темы. Впрочем, раз рейтинги у проекта неплохие, значит это нравится зрителю.

Накал страстей на шоу поддерживают Гордон и Барановская. Они явно придерживаются того принципа, что сдерживать свои эмоции не стоит – чем больше экспрессии, тем лучше. В один из случаев это довело до публичной разборки между Александром и Юлией. При этом последняя явно готова признавать авторитет старшего товарища и предпочитает ему не дерзить.

"Вот теперь закрой рот и слушай, что я тебе скажу", – заявил Александр Юлии на одном из выпусков телешоу.

Барановская постаралась отнестись к грубости с иронией и не стала при всех демонстрировать свою обиду.

К слову, ранее Александр Гордон сильно поссорился с Никитой Кологривовым.

Источник: Popcake.tv ✓ Надежный источник
По теме

Во Франции честно объявили об острой зависимости от России

Парламент страны заявил, что потребность в РФ только растет

Жители Одессы и Николаева трепещут из-за одного решения властей

Люди боятся выйти из дома

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей