Гордон устроил публичную взбучку Барановской

Телеведущие часто показывают характер

Тандем популярного ведущего Александра Гордона и его коллеги Юлии Барановской нравится многим зрителям. Звезды отлично ладят и успешно ведут скандальное телешоу "Мужское/Женское". Оба никогда не стесняются критически оценивать поведение гостей программы. Однако разборки случаются и непосредственно между ведущими.



Так, однажды Александр Гордон устроил публичную взбучку своей коллеге. Он не постеснялся отдернуть Барановскую прямо на публике. Обычно звезды показывают свой характер исключительно участникам телепроекта, но не в тот раз.



Стоит отметить, что телешоу пользуется славой одного из самых скандальных проектов. На передаче телеведущие не стесняются поднимать самые острые, а порой и весьма неприличные темы. Впрочем, раз рейтинги у проекта неплохие, значит это нравится зрителю.



Накал страстей на шоу поддерживают Гордон и Барановская. Они явно придерживаются того принципа, что сдерживать свои эмоции не стоит – чем больше экспрессии, тем лучше. В один из случаев это довело до публичной разборки между Александром и Юлией. При этом последняя явно готова признавать авторитет старшего товарища и предпочитает ему не дерзить.

"Вот теперь закрой рот и слушай, что я тебе скажу", – заявил Александр Юлии на одном из выпусков телешоу.

Барановская постаралась отнестись к грубости с иронией и не стала при всех демонстрировать свою обиду.



К слову, ранее Александр Гордон сильно поссорился с Никитой Кологривовым.

