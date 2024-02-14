Нейросеть выявила скандальную деталь в новой экранизации "Мастер и Маргарита"

Нейросеть выявила скандальную деталь в новой экранизации "Мастер и Маргарита"
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Фильм обвиняют в плагиате

Не успела экранизация "Мастер и Маргарита" выйти на большой экран, как фильм уже успели раскритиковать и уличить в несоответствии с книгой Булгакова. Недавно кинокартина влипла в очередной скандал. Ученые из Сибири заявили, что кинолента копирует известный американский фильм "Игры разума". Специалисты разработали искусственный интеллект, который теперь помогает им выявить плагиат в кинематографе. 

Так, один из создателей ИИ Евгений Гагарин рассказал, что диалоги, сцены, повороты сюжетов схожи с теми, что многие уже видели в фильме Ховарда. Например, в американской кинокартине герой Джон Нэш страдает от галлюцинаций, а мир кажется ему вымышленным. Точно так же чувствует себя Мастер в российской экранизации Булгакова. 

Впрочем, проанализировав все российские произведения, ИИ нашел сходство и с другим известным фильмом. Искусственный Интеллект посчитал, что "Мастер и Маргарита"  —  это сюжет Анны Карениной, который перенесли на 30-е годы 19 века. 

Создатель искусственного интеллекта сообщил, что была проведена проверка и самого произведения  "Мастер и Маргарита". Ученый из Томска убежден, что после выхода романа ни одна книга не производила такого впечатления на читателя и не была настолько популярной.

Режиссеры и сценаристы пока никак не прокомментировали эти обвинения.  

Ранее стало известно, что Басилашвили раскритиковал фильм "Мастер и Маргарита". 

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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