Кончаловский отказался смотреть "Мастера и Маргариту" от осудившего РФ Локшина

Режиссер объяснил, почему не желает знакомиться с кинолентой

Кинорежиссер Андрей Кончаловский не намерен смотреть картину "Мастер и Маргарита", снятую осуждающим Россию Михаилом Локшиным. Об этом киномэтр рассказал журналистам.

Режиссер объяснил, что нет ничего лучше самого романа Михаила Булгакова – Кончаловскому по душе читать оригиналы и наслаждаться мыслью прозаиков, чем пытаться понять интерпретацию режиссеров. Поэтому на кинопоказе его точно не будет.

Вместе с тем Кончаловский ответил на вопрос журналиста о целесообразности отмены кинокартины оскандалившегося Локшина, известного критикой в адрес России, при том, что зачастую следует отделять творчество от самой личности.

"Так люди устроены, ничего поделать нельзя. Очень часто личные чувства художника проецируются на то, что он делает", – разводит руками Кончаловский, решивший оставить без комментариев политическую позицию Локшина.

Напомним, российская общественность требует отменить показ картины Михаила Локшина, который заявляет о "вторжении" России на Украину и призывает россиян к покаянию. При этом на съемки киноленты по роману Булгакова российский Фонд кино выделил практически 1,2 миллиарда рублей. А сам автор картины позднее пытался удалить свои посты, компрометирующие его политические взгляды.