Басилашвили раскритиковал новый фильм "Мастер и Маргарита"

Басилашвили раскритиковал новый фильм "Мастер и Маргарита"
Олег Басилашвили. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look /globallookpress.com
Исполнитель роли Воланда в предыдущей экранизации не собирается смотреть нашумевшую картину

Третья попытка экранизировать бессмертный роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" увенчалась успехом. В конце января состоялась громкая премьера, и лента уже собрала немалые деньги в прокате. Однако исполнитель роли Воланда в предыдущем фильме Олег Басилашвили резко высказался по поводу картины.

Артист, сыгравший Князя Тьмы в экранизации Владимира Бортко, уверен, что снятая Михаилом Локшиным версия не отражает задумки Булгакова. Даже не посмотрев саму картину, актер проанализировал немало рецензий о съемках и монтаже фильма, на основе чего сделал вывод о том, что это "самостоятельное художественное произведение".

"Оно уж точно не имеет никакого отношения к Михаилу Афанасьевичу Булгакову", – подчеркнул Басилашвили.

Актер признался, что смотреть новую картину не будет. Напомним, что сериал Бортко вышел в 2005 году и зрители приняли его очень тепло, оценив бережное отношение к тексту романа и попытку снять фильм как можно ближе к книге. Несмотря на то, что возраст Олега Басилашвили сильно отличался от описанного в книге Воланда, зрителям понравилось исполнение звезды фильмов "Служебный роман" и "Осенний марафон".

Новая же версия, снятая Локшиным, вызвала немало неоднозначных отзывов. Одни критикуют за то, что в фильме не оставили ничего от искрометного и яркого юмора писателя, другим не нравится слишком сложное построение эпизодов, в результате которого получается не фильм по роману, а картина про то, как писалось произведение. Кроме того, многие были возмущены тем, что на бюджетные деньги кино снимал человек, известный своей антироссийской позицией. Хотя нашлось немало и ценителей, которые отметили неплохой уровень самих съемок и отличный видеоряд.

Ранее мы писали, что Андрей Кончаловский отказался смотреть "Мастера и Маргариту", снятую осуждающим Россию режиссером.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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