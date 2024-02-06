Режиссер объяснил съемки Бурковского в фильме "Летучий корабль"

Режиссер объяснил съемки Бурковского в фильме "Летучий корабль"
Андрей Бурковский. Фото: кадр "Летучий корабль", 2024 год
Фильм скоро выйдет в российских кинотеатрах

Режиссер картины "Летучий корабль" Алексей Учитель рассказал, почему в ней приняли участие некоторые российские артисты, которые раскритиковали СВО или уехали из страны. Среди них Андрей Бурковский и Ксения Рапопорт. В беседе с ТАСС он отметил, что съемки проходили задолго до начала спецоперации на Украине.

Учитель не считает, что вокруг премьеры "Летучего корабля" могут возникнуть такие же проблемы, как и с показом фильма "Мастер и Маргарита". В первую очередь потому, что это веселое и доброе кино о любви. Съемки проходили в течение трех лет и закончились до февраля 2022-го года – предсказать, что может произойти после этого киноделам не представлялось возможным.

"Да, у нас есть эпизоды маленькие, где снимались актеры, которые высказывали свою какую-то негативную позицию по некоторым вопросам... Мы не можем отвечать за то, что происходило дальше", – рассказал режиссер.

По словам Учителя, для зрителя это не будет иметь особого значения, поскольку на лица таких артистов наложены грим, графика и эффекты. 

Также он отметил, что вел беседы по поводу появления проблемных артистов в картине с "авторитетными коллегами" и все поддержали его точку зрения, поскольку в противном случае российский кинематограф может лишиться многого. 

Источник: ТАСС

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