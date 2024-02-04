Гордон выгнал звезду "Слова пацана" из студии Первого канала

Телеведущий рассорился с приглашенным актером

29-летний Никита Кологривый, сделавший ряд резонансных заявлений о звездах отечественного кинематографа после исполнения роли Кащея в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", поругался с Александром Гордоном на Первом канале. Закончилось все тем, что вышедший из себя ведущий выгнал гостя из своей студии.

Так, на "Закрытом показе" гости обсуждали картину "Подельники", снятую Евгением Григорьевым. Гордон поинтересовался мнением молодого актера насчет триллера, и тут завязался спор. Кологривый пообещал Гордону завершить эфир всего в трех словах – и тут взбешенный Александр заявил, что лично несет ответственность за качество шоу, и поэтому требует от гостей соблюдения регламента.

"Хотите поссориться? Это я могу. Я определяю, что для программы хорошо, что скверно. Вас никто не держит. Выход там", – показал Гордон на дверь.

В ответ актер удалился из студии, заявив, что не сможет найти диалог с Гордоном. Последний обратился к аудитории, сообщив, что не ждет ни от кого одобрения или осуждения, поскольку в таком формате для него работать привычно.

Кстати, на высказывания Кологривого, раскритиковавшего и современников, и ушедших легенд вроде Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова, ранее обратил внимание Филипп Янковский.