Янковский тонко уколол скандалиста Кологривого

Артист изящно ответил на критику беспардонного коллеги

В интернет-пространстве не прекращают обсуждать громкие высказывания набирающего популярность артиста Никиты Кологривого. Молодой человек посетил несколько интервью, где явно дал понять, что считает себя одним из лучших актеров современности, а другие звезды – ему не чета.



В частности, артист прошелся по своим коллегам из нашумевшего телесериала "Слово пацана". Никита считает, что он играет очень талантливо, а другие артисты явно не дотягивают до его уровня. Также актер напомнил, что некоторым удалось попасть в кинематограф в основном за счет именитых родственников. Представитель звездной династии Янковских тонко ответил на выпады своего коллеги.



Иван интеллигентно напомнил, что произносить громкие слова не так сложно. Янковский отметил, что сам предпочитает доказывать свою правоту и талант работой, а не резонансными заявлениями. Артист призвал оценивать знаменитостей по их ролям и воплощенным героям, а не по информационному шуму. При этом он элегантно перефразировал знаменитое высказывание Кащея, которого в телесериале сыграл Кологривый.

"Я тут за мою семью стою. Семья все – мне, а я все – семье. Кто меня знает, тот в курсе. Ну вы поняли", – написал Иван.

К слову, ранее Никиту Кологривого строго осадил отец Ивана Янковского.

