"Дурак": оскорбленный Ярмольник ответил Кологривому из "Слова пацана"

Оскандалившийся актер оскорбил многих своих коллег по сцене

Леонид Ярмольник обратил внимание на высказывания молодого актера Никиты Кологривого, сыгравшего Кащея в нашумевшем сериале "Слово пацана". 29-летний артист успел проехаться и по современникам сцены, и по Иннокентию Смоктуновскому с Александром Абдуловым, которых поставил ниже себя.

Ярмольник назвал Кологривого "дураком", заявив, что не испытывает к тому ничего, кроме жалости. Ведь истинно чувствующий и понимающий профессию артист понимает, как велик был талант уникального Смоктуновского, и как глубока была пронзительность Абдулова.

Леонид Исаакович порекомендовал Никите забыть о профессии – хотя бы для того, чтобы избежать сравнений с такими легендами, в таланте которых тот осмелился усомниться.

К самому "Слову пацана" у Ярмольника сложилось неоднозначное отношение. Считает многое из происходившего в те годы неправильным. А ведь "бесхозность" к молодому поколению и породила такие чудовищные явления, которые тесно переплетаются в картине с судьбой героев и влияют на их жизнь.

Напомним, Кологривый ранее заявил, что считает и Абдулова, и Смоктуновского достаточно переоцененными актерами со скучными ролями. После этого его раскритиковал Отар Кушанашвили, посоветовавший Никите обратить внимание на его собственное исполнение ролей.

А ранее "Радио 1" сообщало, что в крупный скандал угодила певица Диана Арбенина, которая рискует отменой концерта во Владивостоке.