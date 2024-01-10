Звезда сериала "Слово пацана" публично побил беглеца Козловского

Актера поставили на место

Заслуженный артист России Данила Козловский раньше был одним из самых востребованных актеров театра и кино. Со временем любимца публики стало настолько много, что он начал надоедать зрителям. А за последние два года карьера звезды приблизилась к финалу.

Данила Козловский и раньше позволял себе нелестные высказывания в адрес властей, однако его публичная критика СВО шокировала общественность. Разумеется, антироссийская позиция не прошла бесследно для артиста.

И хоть он выиграл суд против общественников, которые обвиняли звезду в дискредитации ВС РФ, Данила Козловский все же покинул страну, чтобы построить карьеру за границей. Неоднократно он сталкивался с критикой со стороны коллег.

Побил актера словесно и Никита Кологривый, прославившийся на всю страну после выхода сериала "Слово пацана". Восходящая звезда высмеяла беглеца за роль в фильме "Духless".

"Я разобью тысячу таких лжеартистов", – заявил Никита Кологривый.

Пока звезда сериала "Слово пацана" разбивает конкурентов лишь словами, однако обещает "уничтожить всех" даже в Голливуде. Актер уверен, что сможет продемонстрировать профессионализм, если снимется в западном кино.

Кстати, Данила Козловский уже нашел работу в Европе.