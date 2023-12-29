Осудивший Россию Козловский нашел работу в Европе

Артист рад возможности поблистать на чужбине

Известный российский артист Данила Козловский после событий зимы прошлого года повел себя неоднозначно, чем вызвал недовольство у публики. Теперь же стало известно, что артист и вовсе подыскал себе трудоустройство за рубежом. Артисту удалось найти работу в Европе.



Вопросы к Козловскому возникли на фоне того, что в феврале прошлого года, когда наша страна оказалась в сложной ситуации, он собрал вещички и отправился в США. Многие сочли, что таким образом артист обозначил свою позицию и решил обосноваться на чужбине. Впрочем, сам Козловский несколько раз заявлял, что очень любит родное государство и не собирается уезжать из России.



Однако в социальных сетях активно обсуждают сомнительные высказывания Козловского, в которых он негативно отзывался о России и истории нашей страны. Как бы там ни было, теперь Данила будет работать в Европе. Там он представит премьеру авторского спектакля-концерта. Артист пообещал, что в перфомансе будут песни, танцы и откровения. Козловский отправляется с гастролями в Германию и на Кипр.



К слову, ранее стало известно, что встречу артиста со студентами внезапно отменили после скандала с Анастасией Ивлеевой.

