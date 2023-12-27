Встречу Козловского со студентами внезапно отменили после скандала с Ивлеевой

Встречу Козловского со студентами внезапно отменили после скандала с Ивлеевой
Данила Козловский. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Организаторы сослались на тяжелый график в предновогодние дни

Встречу с актером Данилой Козловским, которая должна была состояться на экономическом факультете МГУ, внезапно перенесли на неопределенный срок. Организаторы объяснили, что в напряженные предновогодние будни забот хватает – студентам предстоит еще сессия с контрольными работами. 

В клубе ораторского мастерства добавили, что позднее уточнят информацию о дате встречи с Козловским.

Напомним, в 2023 году Козловский подал иск в отношении общественника Виталия Бородина, который обвинил артиста в дискредитации российских Вооруженных сил и эмиграции в Соединенных Штатах.

Кстати, до этого в одном из телеграм-каналов, обозревающих российский шоу-бизнес, появилась информация о предстоящей встрече Козловского со студентами. Авторы заявили, что, пока в стране не успел стихнуть скандал с Ивлеевой и ее "голой вечеринкой", а звезды устраивают парад извинений на камеру, Козловский решил подобраться ближе к "кормушке".

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник

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