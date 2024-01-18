Янковский жестко осадил актера "Слова пацана"

Актера обвинили в том, что он не подбирает выражения

После успеха сериала "Слова Пацана" Никита Кологривый, сыгравший Кощея, кажется, словил звезду. Актер раздает интервью направо и налево, к тому же совершенно не подбирает выражения. Так, недавно, он заявил, что не видит ничего выдающегося в работах Смоктуновского, который считается легендой советского кинематографа. Впрочем, Филипп Янковский смог жестко осадить амбиции Кологривова.

"Кино – это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает", — саркастично резюмировал актер, со сцены на премьере сериала "Прелесть".

От слов артиста зал разразился смехом и аплодисментами. Но на этом Янковский не остановился. Он добавил, что ему повезло сниматься у таких режиссеров, как Тарковский. По словам Филиппа, к этому уровню следует стремиться всем звездам российского кинематографа.

Впрочем, Кологривый всегда критиковал своих коллег, однако внимание на его высказывания обратили только после успеха сериала "Слово пацана". Так, Никита признался, что постоянно стремился быть ближе к народу, чем к звездам. А среди его кумиров такие советские артисты, как Олег Даль, Николай Караченцов, Иван Бортник, Василий Шукшин и другие, передает слова актера "Пятый Канал".

Ранее сообщалось, что игру Никиты Кологривова сравнили с голодным котом, которого посчитали более артистичным.