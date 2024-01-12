Звезде "Слова пацана" пришлось уйти из театра

Актер, сыгравший Марата, оставил театр Современной пьесы

Актеры, ставшие известными благодаря мгновенно взлетевшему в рейтингах сериалу "Слово пацана", больше не работают в театрах, где служили до стремительного взлета популярности.

Агент актеров, Елена Чигвинцева, рассказала о том, что Рузиль Минекаев и Слава Копейкин намучились на съемках, катаясь из города в город, и сделали свой выбор.

Сейчас у ребят, по словам Чигвинцевой, обвал предложений о ролях, но они тщательно выбирают будущие работы. Оставить театр пришлось потому, что парни банально устали мотаться между Москвой, где их ждала сцена, и Ярославлем, где шли съемки сериала. Слава Копейкин тоже ушел из РАМДТ, но без работы ни он, ни Рузиль не останутся.

В наступившем году фанатов этих двоих ждут два приятных сюрприза: сериал "Подслушано в Рыбинске", где сыграл Минекаев, и криминальная комедия "На автомате", в которой главную роль исполнил Вячеслав Копейкин. Агент сообщила, что съемки этих фильмов шли еще до того как состоялась премьера "Слова пацана". Предложения, которые поступают молодым актерам сейчас, они тщательно фильтруют, дабы не снижать уровень уже сыгранных ролей и не терять наработанный актерский опыт.

Ранее мы писали, что Никита Кологривый, сыгравший в сериале плохиша Кощея, заявил, что конкуренции себе в профессии не видит.

