Униженная Бортич устроила публичные разборки со звездой "Слово пацана"

Актриса резко отреагировала на критику своего актерского мастерства

Киноактриса Александра Бортич отреагировала на резонансное заявление коллеги по киноиндустрии, ставшего звездой нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана".

В одном из интервью Никита Кологривый едко заметил, что многие молодые актеры даже не учились в профессиональных вузах, и привел в пример Сашу Бортич. Он уверен, что играть на сцене или на экране, не имея диплома, все равно что сходить в ЗАГС с нелюбимым.

Вскоре после этого униженная Бортич устроила публичные разборки со звездой сериала "Слово пацана". На своей странице в соцсетях она опубликовала фотографию, подписав ее рекомендацией "некоторым артистам" открывать рот только по тексту.

Фанаты звезды подумали, что это была реакция на оскорбительные слова Кологривого. К слову, Бортич и правда не имеет профильного диплома. Не поступив в театральный, она работала в кафе официанткой и дебютировала в кино в 2014 году, начав с откровенной сцены. Уже после актриса сыграла в четырех десятках лент.

Как пишет портал "Радио 1", тем временем Жора Крыжовников туманно намекает на возможные съемки второго сезона прогремевшего сериала, выложив у себя в блоге пост с соответствующей подписью.

Ранее мы рассказывали о ссоре режиссера "Слова пацана" с актером Сергеем Буруновым, сыгравшим одну из ролей в сериале.

