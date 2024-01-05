Униженная Бортич устроила публичные разборки со звездой "Слово пацана"

Униженная Бортич устроила публичные разборки со звездой "Слово пацана"
Саша Бортич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Актриса резко отреагировала на критику своего актерского мастерства

Киноактриса Александра Бортич отреагировала на резонансное заявление коллеги по киноиндустрии, ставшего звездой нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана".

В одном из интервью Никита Кологривый едко заметил, что многие молодые актеры даже не учились в профессиональных вузах, и привел в пример Сашу Бортич. Он уверен, что играть на сцене или на экране, не имея диплома, все равно что сходить в ЗАГС с нелюбимым.

Вскоре после этого униженная Бортич устроила публичные разборки со звездой сериала "Слово пацана". На своей странице в соцсетях она опубликовала фотографию, подписав ее рекомендацией "некоторым артистам" открывать рот только по тексту.

Фото: социальные сети

Фанаты звезды подумали, что это была реакция на оскорбительные слова Кологривого. К слову, Бортич и правда не имеет профильного диплома. Не поступив в театральный, она работала в кафе официанткой и дебютировала в кино в 2014 году, начав с откровенной сцены. Уже после актриса сыграла в четырех десятках лент.

Как пишет портал "Радио 1", тем временем Жора Крыжовников туманно намекает на возможные съемки второго сезона прогремевшего сериала, выложив у себя в блоге пост с соответствующей подписью.

Ранее мы рассказывали о ссоре режиссера "Слова пацана" с актером Сергеем Буруновым, сыгравшим одну из ролей в сериале.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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