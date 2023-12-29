Актер "Слова пацана" избил ведущего за слово "чушпан"

Актер "Слова пацана" избил ведущего за слово "чушпан"
Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", 2023 год
Рузиль Минкаев так отреагировал на шуточный вопрос интервьюера

Актер, сыгравший Марата в сериале "Слово пацана" избил ведущего Богдана Лисевского. Интервьюер назвал героя Рузиля Минкаева "чушпаном", что по сериалу означает "неуважаемый человек, которого можно бить и унижать". За это "Маратик" с ноги толкнул ведущего в грудь. 

Удар был настолько сильным, что Богдан упал со стула. Зрителей призвали не смотреть этот эфир, так как его отправят переснимать.

Интервью "Адидаса-младшего" должно выйти на канале "Плюшки". Известно, что специально для выпуска Лисевский оделся в стиле сериала, а гримеры поставили ему на лбу синяк и создали эффект сломанного уха.

Программа "Плюшки"  —  юмористический проект, известный своей абсурдностью. Это интервью также снималось в традиционном формате: ведущий задавал провокационные вопросы и подшучивал над гостем программы. Даже если удар был частью сценария, это не говорит о том, что Богдану Лисевскому не было больно. 

Ранее стало известно, что сериал "Слово Пацана" дошел до Голливуда. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Разгневанный Эрнст набросился на Ширвиндта

Конфликт не удалось уладить спокойным диалогом

Как и Киркорова: Апексимова запретила спектакль со Смеховым после звонка "сверху"

Cегодня надо быть начеку - легко нарваться на донос и запрет. Актера театр и кино Вениамина Смехова это коснулось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей