Актер "Слова пацана" избил ведущего за слово "чушпан"

Рузиль Минкаев так отреагировал на шуточный вопрос интервьюера

Актер, сыгравший Марата в сериале "Слово пацана" избил ведущего Богдана Лисевского. Интервьюер назвал героя Рузиля Минкаева "чушпаном", что по сериалу означает "неуважаемый человек, которого можно бить и унижать". За это "Маратик" с ноги толкнул ведущего в грудь.

Удар был настолько сильным, что Богдан упал со стула. Зрителей призвали не смотреть этот эфир, так как его отправят переснимать.

Интервью "Адидаса-младшего" должно выйти на канале "Плюшки". Известно, что специально для выпуска Лисевский оделся в стиле сериала, а гримеры поставили ему на лбу синяк и создали эффект сломанного уха.

Программа "Плюшки" — юмористический проект, известный своей абсурдностью. Это интервью также снималось в традиционном формате: ведущий задавал провокационные вопросы и подшучивал над гостем программы. Даже если удар был частью сценария, это не говорит о том, что Богдану Лисевскому не было больно.

Ранее стало известно, что сериал "Слово Пацана" дошел до Голливуда.