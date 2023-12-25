Рэпер Канье поделился фотографией героя из киноленты

Известный всей планете американский рэпер Канье Уэст, вертящийся в самых верхах Голливуда, привлек внимание своих фанатов к необычной рекламе. Он репостнул фотографию Ярослава Могильникова, известного по роли Ералаша в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Молодой актер предстал перед поклонниками в мерче нового альбома Уэста под названием "Vultures". Сегодня сериал со скандальным сюжетом о криминальной жизни подростков времен упадка СССР обсуждают во многих странах.



Интерес к этой необычной рекламе также поддержал российский дизайнер Гоша Рубчинский, новый руководитель Yeezy, который первым опубликовал кадр с 16-летним Могильниковым в социальных сетях. Затем фото появилось в соцсети Канье Уэста. Конечно, молодой артист, в первую очередь, известен именно ролью в "Слово пацана". Сериал оказался необычно популярен .



Напомним, сериал о подростковых бандах обрел небывалую популярность у российских зрителей: на него массово стали снимать "тиктоки", проводить тематические фотосессии в одежде и антураже того времени – неудивительно, что известность картины такими темпами вышла за пределы страны.

Следует отметить, что новость о том, что Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда YEEZY, принадлежащего Канье Уэсту, была объявлена 14 декабря. Сам рэп-исполнитель отметил это событие как важное достижение в истории мирового дизайна.

Ранее автор книги "Слово пацана" раскрыл популярность самой скандальной фразы фильма.