Поссорились на съемках: режиссер "Слова пацана" затаил обиду на Бурунова

Поссорились на съемках: режиссер "Слова пацана" затаил обиду на Бурунова
Сергей Бурунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Между коллегами возникло непонимание

Режиссер Жора Крыжовников познакомился с актером Сергеем Буруновым еще до съемок "Слова пацана". Долгие годы не общались друг с другом из-за возникшей ссоры. А сама мысль пригласить Сергея на съемки казалась режиссеру совершенно безумной.

В социальных сетях Жора вспомнил о встрече с Сергеем, рассказав, что впервые с ним познакомился, когда актер работал в "Большой разнице". Крыжовников выступал там в качестве режиссера. Многие до сих пор помнят пародийные ролики с ныне звездным актером. Тогда же, на съемках программы и произошла та самая ссора. Долгое время держались в стороне друг от друга – однако затем все заладилось.

Сергей играет в сериале отца Марата, молодого человека из "Слова пацана". Во многом персонаж напоминает Жоре его родного отца. А потому к роли пришлось подойти с особенным подходом.

В каждой сцене, признается Крыжовников, Бурунов произносит то, что сам режиссер однажды слышал от своего родителя.

Кстати, Жора не стал скрывать и причины давнего конфликта со звездой "Полицейского с Рублевки". Тогда еще неопытный режиссер сталкивался с недовольством, которое проявлял Сергей на съемочной площадке. Публичная критика не понравилась Крыжовникову, и после этого последовало обоюдное молчание, затянувшееся на несколько лет.

Однако набравшийся опыта Жора затем понял, что конфликтов и разногласий на сцене не избежать. Поэтому решил помириться с Буруновым.

"Естественный момент, который надо принять. И перестал обижаться. Я отпустил обиду, как голубя", – высказался режиссер. 

А недавно Рузиль Минекаев ударил во время интервью ведущего за слово "чушпан".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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