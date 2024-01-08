"Их быстро забудут": известный критик озвучил судьбу актеров из "Слова пацана"

Звездой может стать далеко не каждый

Журналист Отар Кушанашвили не сомневается: пройдет время, и у молодых звезд из "Слова пацана" не будет ничего, кроме забвения и тоски по былой известности. Единственный, кто имеет шанс на самоутверждение перед публикой – Иван Янковский, который сыграл Вову Адидаса. Однако тут все дело в династии актеров Янковских.

"А вот быть доподлинной звездой – это искусство, где нет места тупым и нехаризматичным", — считает Отар.

Соответствующим образом Кушанашвили отреагировал на недавние критические заявления актера Никиты Кологривого, сыгравшего Кощея в картине Жоры Крыжовникова – 29-летний артист заявил, что при просмотре сериала можно увидеть звезд, которые разбираются в том, "что такое жизнь", и тех, кто мало что в ней смыслит. Образ Кощея же оказался для Кологривого легким делом – тот вырос в схожей среде и не понаслышке знает, что такое улица.

Кстати, Никита проехался по актрисе Саше Бортич, заявив, что та прошла в кино благодаря симпатичной внешности. Ответ коллеги не заставил себя ждать.