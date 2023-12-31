"Более циничного существа не видел": Кушанашвили высказался о поступке Ивлеевой

Блогерша прекрасно знала, что делает, уверен Отар

Скандальный телеведущий Отар Кушанашвили вспомнил, как стал гостем программы у Анастасии Ивлеевой, с которой ему довелось лично пообщаться. Шоумен высказался об эпатажной вечеринке блогерши, за которой последовала массовая "отмена" провинившихся звезд на ТВ.

Отар высказался в довольно эксцентричной манере, заявив, что выросшая в простой семье Ивлеева стала ролевой моделью для юных дам из регионов. И та прекрасно понимала, что делает, организовывая такую вечеринку.

"Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка", – высказался Отар.

Кушанашвили проехался и по Лолите, упомянувшей в одном из обращений к поклонникам о том, что собирается на арт-выставку – в совершенно не соответствующем для таких мероприятий наряде.

"Туда именно так и ходят!" – с иронией высказался Отар.

Не обошел вниманием телеведущий и Филиппа Киркорова, объяснившего, что тот заскочил на пару минут в клуб с голой вечеринкой и сразу ретировался.

"Несколько слов про его способность мимикрировать: это всем хамелеонам хамелеон", – считает Отар.