"Более циничного существа не видел": Кушанашвили высказался о поступке Ивлеевой

"Более циничного существа не видел": Кушанашвили высказался о поступке Ивлеевой
Отар Кушанашвили. Фото: Anton Belitsky/www.globallookpress.com
Блогерша прекрасно знала, что делает, уверен Отар

Скандальный телеведущий Отар Кушанашвили вспомнил, как стал гостем программы у Анастасии Ивлеевой, с которой ему довелось лично пообщаться. Шоумен высказался об эпатажной вечеринке блогерши, за которой последовала массовая "отмена" провинившихся звезд на ТВ.

Отар высказался в довольно эксцентричной манере, заявив, что выросшая в простой семье Ивлеева стала ролевой моделью для юных дам из регионов. И та прекрасно понимала, что делает, организовывая такую вечеринку.

"Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка", – высказался Отар.

Кушанашвили проехался и по Лолите, упомянувшей в одном из обращений к поклонникам о том, что собирается на арт-выставку – в совершенно не соответствующем для таких мероприятий наряде.

"Туда именно так и ходят!" – с иронией высказался Отар.

Не обошел вниманием телеведущий и Филиппа Киркорова, объяснившего, что тот заскочил на пару минут в клуб с голой вечеринкой и сразу ретировался. 

"Несколько слов про его способность мимикрировать: это всем хамелеонам хамелеон", – считает Отар.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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