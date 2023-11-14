Кушанашвили отреагировал на обвинения в вызове "скорой" ради хайпа

Кушанашвили отреагировал на обвинения в вызове "скорой" ради хайпа
Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Шоумен попросил прощения у тех, кого напугал своим приступом

Возвращаясь из Боткинской больницы, куда его отвезли с подозрением на сердечный приступ, музыкальный критик Отар Кушанашвили записал видеоролик, в котором непарламентскими выражениями объяснил, что он в порядке и жив, а сомневающихся готов разубедить.

Медики поразились попытке закатить скандал и проявленному неуважению к их труду. Этот ролик и стал причиной заподозрить журналиста в инсценировке инфаркта ради лишнего пиара собственной персоны.

Кушанашвили ответил на обвинения, извинившись перед врачами и заверив в безмерном уважении к профессии медика, а также выразив благодарность за их помощь ему.

"Я еще не выжил из ума, чтобы зарабатывать на обмороках", – возмутился критик, услышав обвинения в хайпе.

Сейчас шоумен находится дома и его состояние не вызывает опасений. Коллеги и жена ведущего уверены, что причина приступа – сильная усталость Отара.

Однако глава  движения "Армия защитников отечества" Иван Отраковский потребовал проверки журналиста прокуратурой, акцентируя внимание на пиар-акции, которую, по его мнению, устроил Кушанашвили, злоупотребляя статусом знаменитости. Отраковский считает, что поступок музыкального критика оскорбителен и опасен, ведь машины, вызванные на его якобы приступ, могли спасти чьи-то другие жизни. А так они просто не доехали к нуждающимся.

Напомним, что воскресным вечером Отара Кушанашвили экстренно увезли с инфарктом в Боткинскую больницу, но от госпитализации он отказался.

Источник: Телеграм-канал "RT на русском" ✓ Надежный источник
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