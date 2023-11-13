Отара Кушанашвили разбил сердечный приступ: последние новости

Отара Кушанашвили разбил сердечный приступ: последние новости
Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Ежедневные рабочие нагрузки блогера сказались на его здоровье

Грузинский телеведущий и блогер Отар Кушанашвили заставил своих поклонников изрядно понервничать из-за своего здоровья – вечером воскресенья, 12 ноября, его экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу с инфарктом. По словам продюсера Кушанашвили Виктора Ладненко, его "добил" слишком плотный рабочий график, в котором не было места отдыху.

Продюсер пояснил, что еще вечером воскресенья ничто не предвещало беды: после работы они проводили время за просмотром футбольного матча в ресторане на Красной поляне. После первого тайма Ладненко ушел, а после услышал из новостей, что Кушанашвили оказался в реанимации.

"Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце", – констатировал продюсер, его слова приводит телеканал "360".

Как уточняет RT, на данный момент состояние Кушанашвили стабилизировалось, и его перевели в палату.

Ладненко также убедительно попросил СМИ не писать о том, что подобные проблемы якобы обусловлены "праздным" образом жизни телеведущего, поскольку это является ложью – как отмечает "Общественная служба новостей", Кушанашвили всегда отличался преданностью своему делу, и для него рабочие задачи более первостепенны, нежели отдых. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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