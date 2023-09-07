Проходит курс: Кушанашвили назвал причину появления парика у Малахова

Тревожные слухи подтвердились

Скандальный журналист Отар Кушанашвили в эфире ютуб-шоу популярного блогера Анастасии Ивлеевой подтвердил тревожные слухи о том, что его коллега Андрей Малахов носит парик.

По заданию программы Кушанашвили должен был позвонить Малахову и сообщить, что он тоже лысеет. В противном случае журналист должен был выпить стакан непонятной жижи. Отар отказался шутить на эту тему и раскрыл детали. Он заявил, что это будет неэтично, потому что Малахов проходит лечение.

"Мне придется выпить, поскольку я узнал причину алопеции. Даже для меня будет "слишком" шутить на эту тему. Я узнал от человека, что Малахов проходит курс", – заявил Кушанашвили.

Что за курс проходит телеведущий, журналист уточнять не стал, однако в Сети давно ходят слухи о том, что Андрей Малахов якобы может быть болен раком и делает химиотерапию. При этом известным побочным эффектом химии является как раз облысение.

Напомним, слухи о болезни у Малахова ходят уже несколько лет. Сам он периодически решается на нетрадиционные методы терапии. Ранее "Утро.ру" сообщало о том, чем грозят Андрею Малахову странные процедуры в виде огненного массажа.