Скинула парик и вес: как выглядит постаревшая Кадышева

64-летняя народная артистка очень изменилась за несколько лет

В последнее время Надежда Кадышева очень редко появляется на публике. По словам певицы, она ушла в тень из-за насыщенного гастрольного графика. Поклонники переживают, что артистка заболела, поэтому и стала реже выходить в люди.

Недавно Надежда Никитична сфотографировалась с поклонниками, а те опубликовали снимок в Сети. Так народ увидел постаревшую артистку, которая перестала походить на себя прежнюю. Теперь у Кадышевой нет пышной прически и парика, а есть простые светлые локоны. Также певица избавилась от вычурных нарядов. На снимке ее запечатлели в белой блузке. А еще видно, что певица немного скинула лишний вес.

Поклонники, обсуждая новый образ любимой артистки, говорят о том, что она стала выглядеть более стильно. Видно, исполнительница хита "Я не колдунья" идет в ногу со временем и следить за трендами.

Ранее народ уже обсуждал изменившуюся Надежду Кадышеву. Увидев ее впервые за долгое время, публика расстроилась. Мол, за последние годы певица слишком быстро состарилась. Очевидно, артиста, достигнув определенного возраста, не стала прибегать к пластической хирургии. Подробнее об этом писало "Утро.ру".