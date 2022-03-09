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Несмотря на то, что многие артисты отменяют свои концерты и выступления, Надежда Кадышева полным ходом продолжает работать. Так, певица анонсировала в своем Instagram гастрольный график.
Надежда Никитична поделилась, что с 14 по 20 марта вместе со своим коллективом "Золотое кольцо" посетит четыре города России. На кадрах ролика певица предстала в ярком зеленом наряде и кокошнике. Несмотря на весенний образ, некоторые подписчики отметили, что исполнительница заметно постарела.
"Возраст на лицо, как не молодись", – написал один из пользователей Сети.
Многие при этом не обратили внимание на внешний вид певицы и поделились, что с нетерпением ждут ее в своих городах с выступлениями.
"Дорогая Надежда, ты приносишь такое счастье всем, кто слышит твой прекрасный голос", – поделился поклонник.
Внешний вид Надежды Никитичны давно беспокоит пользователей. Известно, что исполнительнице несколько раз диагностировали рак, а не так давно певица долгое время не появлялась на сцене. В связи с этим появились слухи, что Кадышева снова столкнулась с проблемами со здоровьем.
Сама исполнительница в результате рассказала о том, что устала от многочисленных нагрузок по работе и не исключила вероятность того, что болела.
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