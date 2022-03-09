"Возраст на лицо": свежие фото постаревшей Кадышевой расстроили россиян

"Возраст на лицо": свежие фото постаревшей Кадышевой расстроили россиян
Надежда Кадышева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яркий костюм не помог скрыть возрастные изменения

Несмотря на то, что многие артисты отменяют свои концерты и выступления, Надежда Кадышева полным ходом продолжает работать. Так, певица анонсировала в своем Instagram гастрольный график.

Надежда Никитична поделилась, что с 14 по 20 марта вместе со своим коллективом "Золотое кольцо" посетит четыре города России. На кадрах ролика певица предстала в ярком зеленом наряде и кокошнике. Несмотря на весенний образ, некоторые подписчики отметили, что исполнительница заметно постарела. 

"Возраст на лицо, как не молодись", – написал один из пользователей Сети. 

Многие при этом не обратили внимание на внешний вид певицы и поделились, что с нетерпением ждут ее в своих городах с выступлениями. 

"Дорогая Надежда, ты приносишь такое счастье всем, кто слышит твой прекрасный голос", – поделился поклонник. 

Внешний вид Надежды Никитичны давно беспокоит пользователей. Известно, что исполнительнице несколько раз диагностировали рак, а не так давно певица долгое время не появлялась на сцене. В связи с этим появились слухи, что Кадышева снова столкнулась с проблемами со здоровьем. 

Сама исполнительница в результате рассказала о том, что устала от многочисленных нагрузок по работе и не исключила вероятность того, что болела. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

"Огромная бомба": эксперт расшифровал заявление Нуланд о биолабораториях на Украине

Американская чиновница пытается замести следы незаконной деятельности Вашингтона на территории Незалежной

Решение Байдена разбило антироссийскую коалицию Запада

Вашингтон не учел интересы Евросоюза, объявляя ограничения на энергетическом рынке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей