"Подозрение на опухоль": чем грозят Малахову странные процедуры

"Подозрение на опухоль": чем грозят Малахову странные процедуры
Андрей Малахов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Необычное увлечение может выйти боком телеведущему

На протяжении последних лет в информационном пространстве часто появляются новости о том, что популярный российский телеведущий Андрей Малахов может страдать от серьезных заболеваний. На этом фоне медицинских экспертов особенно удивляет готовность звезды к неоправданному риску.

Недавно Малахов похвастался перед публикой тем, что отправился на новомодную процедуру – огненный массаж. Многие артисты практикуют этот весьма необычный способ расслабиться и прогреться, однако далеко не все отдают себе отчет о возможных рисках.

Опытный врач-терапевт Юрий Серебрянский отметил, что такие эксперименты над телом могут привести к самым плачевным последствиям. Эксперт подчеркнул, что перед массажем нужно обязательно пройти полное обследование организма. В ряде случаев такое сильное нагревание может спровоцировать развитие болезни. Медик отметил, что намного безопаснее обойтись классическим массажем.

"Если сделан нормальный ручной массаж, то и без этого можно обойтись. Прогревать не всегда хорошо, а если есть подозрение на опухоль? Поэтому просто так баловаться не надо", – предостерег Малахова и других знаменитостей доктор.

Ранее, напомним, Малахов слил в Сеть ужасающие фото покалеченной Лады Дэнс

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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