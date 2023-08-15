Пропавшая звезда "Моей прекрасной няни" появилась в эфире программы Малахова

Зрители были в восторге

Сериал "Моя прекрасная няня" имел сумасшедшую популярность среди россиян 15 лет назад. Комедийный ситком стал одним из самых успешных ситкомов на российских телеэкранах.

Действие сериала происходит в Москве. Главной звездой картины стала Анастасия Заворотнюк, которая сыграла тридцатилетнюю няню Вику Прутковскую, мечтающую выйти замуж. Звезда настолько полюбилась зрителям, что сериал не теряет свою популярность даже спустя много лет. Когда россияне узнали о страшном диагнозе у Анастасии Заворотнюк, они были в шоке, ведь актриса любима миллионами.

Недавно у россиян появился повод для радости. Впервые за долгое время пропавшая звезда "Прекрасной няни" появилась в студии программы Андрея Малахова. И хоть это была и не Анастасия Заворотнюк, а Ольгу Прокофьеву, сыгравшую Жанну Аркадьевну, приятные воспоминания о комедии нахлынули с новой силой.



В эфире архивной программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!" Ольга Прокофьева элегантно пустилась в пляс с Валерием Павловым. В тот вечер актеры предались воспоминаниям о съемках телепроекта и обсудили забавные моменты.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что семья онкобольной Анастасии Заворотнюк столкнулась с новыми проблемами.