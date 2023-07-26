Внешний вид Малахова шокировал россиян: что случилось с ведущим

Знаменитость выступил с публичным обращением

В прошлом году о здоровье знаменитого телеведущего ходили тревожные слухи. Поводом для этого стало его исчезновение из эфира, а также редкое появление в социальных сетях. Также публика обращала внимание на внешние изменения шоумена: он потолстел, а из-за смены прически многие думали, что Андрей Малахов носит парик.

На телевидение журналист вернулся, причем сделал это максимально эффектно. Перед поклонниками он предстал посвежевшим, похудевшим, чем сразу пресек волну слухов о проблемах со здоровьем. Однако разговоры о том, что звезда эфира резко сдала, начались снова.

В микроблоге Ангелины Вовк появилось свежее видео с участием Андрея Малахова. Журналист сделал важное заявление, обращенное к участникам фестиваля "Песенка года 2023", который он не смог посетить. Перед камерой шоумен объявил о своем уходе в отпуск, который совпал с проведением мероприятия.

"К сожалению, ваш фестиваль пришелся и на мой отпуск, поэтому не смогу участвовать", – обратился к публике журналист.

Нельзя не заметить, как внешне изменился шоумен. Волосы его зализаны, он отрастил седую щетину, а его лицо как будто опухло. Это отметили пользователи в комментариях, которые и написали, что в отпуске всегда свежий журналист настолько расслабился, что внешне резко сдал.

"Андрюша, что с тобой? Не узнали... Пчелы покусали? Показалось, что дед какой-то", – пишут шикированные россияне.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Андрея Малахова обвинили в избиении женщины.